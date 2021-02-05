Проект для АЗ «Урал»

Проект Автомобильного завода «Урал» по внедрению комплексной автоматизированной системы управления и оперативного контроля закупочной деятельности одержал победу в конкурсе «Проект года-2020» профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации Global CIO/Digital Experts в номинации «Лучший управленческий проект».



Сегодня автомобильный завод «Урал» является одним из крупных российских производителей большегрузных автомобилей. В число приоритетов предприятия входит постоянное повышение качества продукции, развитие технологий производства и создание новых моделей в соответствии с требованиями потребителей. Решение этих задач напрямую связано с повышением эффективности производственных и бизнес-процессов, а также с выстраиванием качественной работы с поставщиками продукции и компонентов.

В связи с поставленными бизнес-задачами руководство предприятия приняло решение о внедрении комплексной автоматизированной системы управления и оперативного контроля закупочной деятельности. В качестве основы для создания системы по итогам конкурсы было выбрано новое решение «PROF- IT SRM: Управление закупками». Система позволяет проводить анализ потребностей организации, сокращать сроки поиска поставщиков и трудоемкость закупочных процедур, управлять закупками и логистикой, контролировать качество работы поставщиков. Архитектура решения включает портал поставщиков, где можно анкетировать контрагентов, запрашивать и получать предложения, обмениваться документами, согласовывать заказы и графики поставок, отслеживать перемещения товаров. Решение было полностью интегрировано с существующими учетными системами завода.

Проект охватил девять подразделений предприятия, в которых работает более 100 сотрудников. Система позволяет провести анализ потребностей организации, уменьшить сроки поиска поставщиков, сократить трудоемкость закупочных процедур и объемы бумажного документооборота, управлять закупками и логистикой, контролировать и оценивать качество работы поставщиков. По экспертным оценкам, использование систем управления закупками увеличит скорость поставок до 20%, улучшит качество продуктов и сервиса поставщиков на 40%, за счет консолидации потребностей подразделений снизит затраты на закупки до 15%.

Эльдар Гумурзаков, начальник управления информационных технологий АЗ «Урал»:

- Безусловно, нам очень приятно, что наша компания одержала победу в «Проекте года» - ключевой премии российского ИТ-рынка. Мы не просто реализовали проект трансформации закупочной функции и ускорили все процессы работы с поставщиками – мы смогли качественно перестроить бизнес нашей компании в части закупок.

Евгений Сударкин, генеральный директор PROF-IT GROUP:

- Для нас победа в конкурсе – еще одно подтверждение правильности выбранной стратегии по созданию собственных продуктов для повышения конкурентоспособности предприятий. Цель любого проекта - помочь заказчикам достичь конкретных бизнес-эффектов от внедрения инноваций. На основе PROF-IT SRM мы автоматизировали все бизнес-процессы закупочной деятельности автозавода «Урал» с сохранением плановых темпов производства. Была проведена полная интеграция с существующими учетными системами, что увеличило скорость отработки запросов и ведения документооборота в рамках закупочных процедур.