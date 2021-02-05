Курганское УФСБ изъяло оружие и экстремистскую литературу у исламистов-радикалов

Сотрудники Федеральной службы безопасности в ходе оперативных мероприятий изъяли в Далматовском районе Курганской области оружие и запрещенную исламистскую литературу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

В результате обысков было изъято четыре единицы огнестрельного оружия, 143 патрона, 12 накопителей информации, 21 сотовый телефон, 71 экземпляр экстремистской литературы и девять дисков с идентичной тематикой.

В рамках расследования четырех жителей Далматовского района планируют привлечь к административной ответственности за производство и распространение запрещенных материалов, а также за незаконную миссионерскую деятельность по ч. 3, 4 ст. 5.26 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»), которое предусматривает до четырех лет лишения свободы.