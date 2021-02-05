«Социальную политику совсем забросили»

Министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту о ситуации на продуктовом рынке. Несмотря на решение о так называемой административной заморозке, основные продукты питания все равно продолжают дорожать. Ситуация осложняется внешней конъюнктурой. В результате правительство приняло решение о частичном регулировании зернового экспорта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает бороться не только с ценами, но и с бедностью.

Министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников брошен на самое главное направление — борьбу с ценами на основные продукты питания. В конце прошлого года он подвергался за это критике со стороны первого лица, а сейчас исправляется.

Хотя пока поводов для радости немного — цены все равно растут, несмотря на то, что их административно заморозили, а участников рынка предупредили и еще обещали поддержать — дело-то общее делаем.

И вроде ситуация стала выправляться.

Однако улучшение произошло лишь по ряду позиций, в целом же все время что-то мешает.

То куры вдруг заболели гриппом, перестали нестись, и, как результат, подорожали яйца.

Затем, кажется, стали поправляться, а где-то и заморозка помогла, однако пришла очередная напасть: мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2014 года. Особенно выросла пшеница.

А это значит, что ее становится выгодно отправлять за границу. Соответственно, внутри страны ее станет меньше, что чревато подорожанием. Но правительство нашло выход — ввести пошлину, чтобы стало не выгодно.

Но что делать крестьянину? Ему предлагается поставлять товар на регулируемый внутренний рынок, то есть торговать себе в убыток. Так ведь и разориться недолго: надо же на что-то жить, производство поддерживать, да и кредиты возвращать. Может быть, и не так все плохо, но лоббисты там серьезные, и свое дело они знают, пойдут в правительство с жалобами.

А ведь еще совсем недавно с гордостью говорили, что Россия стала экспортером зерна. СССР у врагов покупал — у США и Канады, а мы, как до революции, мир кормим.

А не придет ли крестьянину в голову нехорошая мысль: придержать добро, тогда и внутри страны цена пойдет в рост? Или же просто подождать, когда это регулирование закончится? Но это уже что-то из 20-х годов прошлого века — продразверстка, саботаж, комиссары в кожанках. Конечно, все это конспирология. Хотя, если подумать, время такое — ничего исключать нельзя.

А может быть, в первую очередь подумать над тем, чтобы не было бедных?

Зайти, так сказать, с другого конца. Тогда и цены замораживать не придется. И главное не нужно экспериментировать с экономикой, рискуя, что грянет дефицит, и будет еще хуже.

Как-то социальную поддержку совсем забросили: говорили-говорили и переключились на борьбу с повсеместным подорожанием. Но если совсем будет не на что жить, то и заморозка не поможет и даже пошлины на пшеницу. Это риск тоже надо как-то учитывать.