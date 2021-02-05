С улиц Ярославля начали эвакуировать заброшенные автомобили

В Ярославле начали эвакуировать с улиц города заброшенные автомобили, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В сообщении отмечается, что с начала года были выявлены и эвакуированы два таких автомобиля.

В пресс-службе рассказали, что, в частности, работа по выявлению заброшенных автомобилей началась в Дзержинском районе. Накануне там на одной из улиц обнаружили заброшенную легковую машину. Для ее эвакуации были подготовлены все необходимые документы, акты, а также направлены уведомления владельцу транспортного средства.

По словам первого заместителя главы территориальной администрации Дзержинского района Антона Кириллова, перед эвакуацией автомобиля появился его собственник, в связи с этим эвакуация не была проведена.

«Хозяину рекомендовано привести транспортное средство в соответствие, чтобы просматривались признаки работающего автомобиля и рекомендовано переместить на придомовую территорию или стоянку»,— сообщил господин Кириллов.

По информации пресс-службы, эвакуированные машины помещены на стоянку ПАТП-1, где они будут находиться в течение двух месяцев, после чего сотрудники администрации обратятся в суд о признании автомобилей бесхозными. После решения суда автомобили перейдут в муниципальную собственность.

София Бастрыгина