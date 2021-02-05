Самарские ученые создадут авиадвигатель, экономящий топливо

Конструкторское бюро Самарского национального исследовательского университета им. Королева начало разработку перспективных двигателей для самолетов и беспилотников. Работа ведется совместно с ПАО «ОДК-Кузнецов». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба вуза.

«Создаваемый газогенератор имеет вполне практическую пользу. С его помощью будет экономиться топливо, а, значит, удешевятся полеты, и при этом увеличится их дальность»,– говорится в сообщении.

Предполагается, что это оборудование будет применяться в военных и гражданских летательных аппаратах. В текущем году закончится создание эскизного проекта газогенератора, в следующем будет подготовлен его технический проект. В дальнейшем готовую конструкцию смогут воплотить в металле.

Георгий Портнов