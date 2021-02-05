Под склады Wildberries подберут участок вдоль трассы М5 в Челябинской области

Компания Wildberries отказалась от идеи построить логистический комплекс в Миассе, где против проекта выступили жители. Подходящие площадки для объекта стоимостью 2,5 млрд руб. сейчас подбирают в других территориях, сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности одними из наиболее перспективных и готовых с точки зрения уровня развития транспортной инфраструктуры определены площадки вдоль трассы М-5 в окрестностях Челябинска и поселка Атлян. «Wildberries активно развивает сеть логистических центров, которые строятся в разных регионах страны, мы рассматриваем возможность размещения нового центра и в Уральском федеральном округе, где сосредоточено большое количество наших поставщиков и покупателей», – прокомментировал Александр Маковеев, заместитель генерального директора Wildberries.

По словам вице-губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, регион заинтересован в реализации проекта такого крупного инвестора. «Очередная встреча позволила нам показать возможности нашего региона, обсудить план реализации проекта, определить точки, которые требуют нашего особого внимания. Работа по сопровождению этого инвестора продолжается», – прокомментировал замгубернатора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предполагалось, что логистический центр Wildberries построят на Тургоякском шоссе в Миассе. Для этого городское собрание депутатов изменило назначение земельного участка. Впоследствии решение было опротестовано прокуратурой. Центр планировалось разместить на площади 110 тыс. кв. м. Основной поток грузовых автомобилей на протяжении 16 км приходился бы на старую часть. Это возмутило местных жителей, они записали видеообращение к главе государства.