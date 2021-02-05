Юриста из Ижевска подозревают в незаконном хранении наркотиков

29-летнюю ранее судимую юриста фирмы из Ижевска задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по городу. За данное преступление предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.

Так, в ходе личного досмотра юриста оперативники обнаружили ее 10,18 гр. «мефедрона» и 2,29 гр. «амфетамина». Кроме того, в ходе обыска по месту жительства у задержанной изъяли около 100 гр. «марихуаны» и «мефедрона».