Следователи начали проверку по факту гибели двух женщин в результате пожара на Урале

СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по факту гибели двух женщин в результате пожара в Краснотурьинске, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, поздним вечером 4 февраля в одной из квартир дома по ул. Карпинского произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были эвакуированы две женщины. Через непродолжительное время они скончались, предположительно, в результате отравления продуктами горения и от полученных ожогов.

Предварительно установлено, что погибшими являются женщина 1942 года рождения и ее дочь 1966 года рождения. Отмечается, что возгорание могло произойти в результате нарушения правил противопожарной безопасности, допущенного в ходе курения.

«Примерно год назад пожарные уже выезжали по этому адресу тушить возгорание, с той лишь разницей, что тогда горел матрац, а сейчас предварительным очагом был диван, на котором находилась младшая из погибших женщин. Ее мать лежала на полу, рядом с диваном. Она от термического воздействия пострадала существенно меньше», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он отметил, что никто из других жильцов дома не пострадал. При осмотре сгоревшей квартиры сотрудники полиции обнаружили беспорядок, множественные окурки и бутылки из-под алкоголя.