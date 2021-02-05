Ранее судимый житель Тольятти получил условный срок за покушение на мошенничество

В Тольятти ранее судимый мужчина признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По информации правоохранителей, в сентябре минувшего года обвиняемый получил от знакомого 250 тыс. руб., которые обещал передать должностным представителям правоохранительных органов как взятку.

За незаконное вознаграждение, по словам обвиняемого, силовики должны были сделать послабления осужденному, которому ограничили свободу. В действительности же мужчина не мог исполнить обещанное.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. В итоге мужчина был осужден условно сроком на полтора года с аналогичным испытательным сроком.

Георгий Портнов