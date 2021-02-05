Зампред Верховного суда Адыгеи Ольга Соловьева ушла в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила отставку заместителя председателя Верховного суда Республики Адыгея Ольги Соловьевой, сообщает ресурс «Право.ру». Заявление об отставке она подала добровольно.

23 февраля 2017 года указом Президента РФ Ольга Соловьева была назначена на эту должность на 6-летний срок.

По данным из открытых источников, госпожа Соловьева родилась в 1962 году. Окончила юридический факультет Кубанского государственного университета. В 1990 году стала народным судьей Приморско-Ахтарского районного народного суда, через год – народным судьей Тихорецкого городского народного суда. Затем 18 лет занимала должность председателя Тихорецкого городского суда. Указом президента РФ от 22 июля 2015 года была назначена судьей Верховного суда Республики Адыгея.

Наталья Решетняк