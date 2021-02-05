Алкогольная сибирская группа сменила адрес регистрации в Омске на Московскую область

«Алкогольная сибирская группа» (ТМ «Хаски», «Пять озер», и др.) сообщила об изменении места регистрации, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Компания была зарегистрирована в Омске с 2008 года. Сейчас местом регистрации станет поселок Горбово в Московской области — территория производственной площадки ООО «Рузский Купажный завод», которое входит в группу компаний с ООО «АСГ».

В Омске группа имеет крупный производственный актив — «Омсквинпром», который является, по данным компании, одним из самых крупных ликеро-водочных заводов в России.

В компании отметили, что решение о смене места регистрации не повлечет никаких изменений в работе подразделений ГК.

Выручка ООО «АСГ» в 2019 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 23,1 млрд руб., убыток — 397,9 млн руб. против прибыли 245,7 млн руб. годом ранее.

Оксана Павлова