ХК «Ижсталь» проиграл шестой матч подряд

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл московской «Звезде» в гостевом матче со счетом 3:1, сообщает пресс-служба команды. Это шестое поражение «сталеваров» подряд.

«Опять игру решили глупые ошибки в третьем периоде, хотя всё объясняем ребятам. С чем это связано, я не знаю. В принципе, достойно играли, создавали моменты, но опять мало забиваем. Ротации состава нет. У нас очень много больных и травмированных. Поэтому такой результат»,— отметил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что команда из Ижевска занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 22 очка за 45 матчей. У «Молот-Прикамье», который находится на 25 строчке, 29 очков.