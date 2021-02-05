В Кировском районе произошел выброс химических веществ

В Перми на одном из химических предприятий в Кировском районе произошла разгерметизация емкости с химическим веществом. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об ООО «Промхимпермь».

На место выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС, оперативные службы города, а также несколько бригад скорой медицинской помощи. Силами шестой пожарно-спасательной части была проведена осадка вещества. Пострадавших нет.

Компания «Промхимпермь» была основана в 1991 году. Изготавливает и реализует химическую продукцию для кожевенной, текстильной, химической, пищевой, фармацевтической, машиностроительной, лакокрасочной и стекольной промышленности. Выручка по итогам 2019 года составляет 312,8 млн руб., чистая прибыль 10,802 млн руб.