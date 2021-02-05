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СКА обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.

Шайбы в ворота гостей забили Мальте Стремвалль (36 мин.), Йоонас Кемппайнен (51 мин.), Андрей Кузьменко (64 мин.).

Следующая игра петербургской команды состоится 7 февраля. СКА сыграет с «Йокерит» (Финляндия).

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