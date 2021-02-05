На Урале в пожаре погиб восьмилетний ребенок

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила (Свердловская область) начала проверку в связи с гибелью во время пожара восьмилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, пожар произошел 3 февраля в квартире дома по ул. Циолковского в Нижнем Тагиле. Во время тушения пожара был обнаружен ребенок 2012 года рождения, находящийся без сознания. В ходе реанимационных мероприятий он скончался в автомобиле скорой помощи. Предварительной причиной пожара является замыкание электропроводки включателя в коридоре.

«Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены причины и условия происшествия», — отметили в пресс-службе.