Гафуров опроверг слухи о возможном присоединении КНИТУ-КАИ и КФУ

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров опроверг информацию о возможном присоединении КНИТУ-КАИ к КФУ. Об этом он заявил журналистам.

По его словам, КФУ не выступает куратором вузов России и Казани. А совет ректоров, который возглавляет господин Гафуров, является общественной организацией, и там обсуждаются вопросы, касающиеся всех университетов города. «КАИ в свое время отпочковался от Казанского университета. И если говорить о возможности присоединения, как сейчас обсуждают там некоторые горячие головы, то хочу сказать, что никакого кураторства, присоединения ни у кого даже в мыслях нет и не предполагается», — отметил ректор.

Он добавил, что КАИ в данный момент выступает главным национальным исследовательским университетом Казани и призвал гордиться этим.

"Ъ-Казань"