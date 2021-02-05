Более 1,2 млн рублей похитили у жителей Ижевска за минувшие сутки

За прошедшие сутки УМВД России по Ижевску зарегистрировало семь краж и мошенничеств, совершенных дистанционным способом. Общая сумма ущерба превысила 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

«Злоумышленники звонили с номеров, дублировавших с помощью ip-телефонии номера московского региона. Представлялись сотрудниками банков, брокерских компаний и правоохранительных органов, используя предлоги необходимости предотвращения попыток незаконных транзакций с банковских счетов потерпевших или незаконного оформления на их имя кредитов, а также участия в торгах на биржах»,— говорится в сообщении.

Так, одной из жертв мошенников стала 43-летний предприниматель. Она перевела злоумышленникам 499 тыс. руб. под предлогом предотвращения незаконной транзакции с ее счета. Еще 455 тыс. руб. перевела лжесотрудникам банка 45-летняя бухгалтер одного из заводов. Она поверила звонившим, которые сообщили о попытке оформления на ее имя кредита, и оформила «зеркальный» кредит, а деньги перевела на продиктованные счета якобы для его погашения. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

Отметим, что за 2020 год в Ижевске зарегистрировали 1,66 тыс. краж с банковских счетов и 1,59 тыс. мошенничеств с использованием IT-технологий. В целом по Удмуртии было зарегистрировано 2,83 тыс. таких мошенничеств.