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В Астрахани директор стройфирмы подозревается в хищении средств при ремонте объекта

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении технического директора ООО «ВертикальКапиталСтрой», подозреваемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый изготовил акт выполненных работ и справку об их приемке и стоимости, куда, предположительно, внес ложные сведения об объемах выполненных работ по ремонту спортивной площадки одной из школ города. Таким образом, он якобы похитил более 270 тыс. руб.

Мария Шахрай


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