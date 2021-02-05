В Астрахани директор стройфирмы подозревается в хищении средств при ремонте объекта

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении технического директора ООО «ВертикальКапиталСтрой», подозреваемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемый изготовил акт выполненных работ и справку об их приемке и стоимости, куда, предположительно, внес ложные сведения об объемах выполненных работ по ремонту спортивной площадки одной из школ города. Таким образом, он якобы похитил более 270 тыс. руб.

Мария Шахрай