В центре Краснодара в третий раз опечатали ночной клуб «Prime»

В центре Краснодаре судебные приставы в третий раз опечатали ночной клуб «Prime» из-за нарушений мер профилактики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Первый раз деятельность заведения была приостановлена в ноябре, но в конце декабря в ходе проверки было установлено, что ночной клуб продолжает функционировать. Его двери опечатали на 35 суток.

«30 января срок приостановки деятельности истекал. Но хозяин ночного клуба снова незаконно возобновил деятельность накануне открытия. Наказание за третье административное правонарушение еще 35 суток приостановки», - говорится в сообщении судебных приставов.

В результате владельца клуба трижды привлекли к ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре караоке-клуб «Тони Монтана» на улице Красных Партизан опечатали за нарушение режима повышенной готовности.

Наталья Решетняк