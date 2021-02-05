Международное авиасообщение из Перми может открыться 26 февраля

В расписании аэропорта Большое Савино появился первый международный рейс. Чартер Пермь — Анталья (Турция) намерена выполнять авиакомпания Royal Flight. С 26 февраля по 26 марта перевозчик планирует осуществлять по одному рейсу в неделю — по пятницам. С 16 по 23 марта в расписании добавится еще один рейс — по вторникам. Время вылета — в 4:20 утра.

Ранее сообщалось, что турагентства Sunmar и Coral Travel отменили туры из Перми в Дубай. Первый вылет был запланирован на 5 марта.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить зарубежные авиаперелеты из столицы Прикамья. Выполнять международные рейсы из Большого Савино перевозчики смогут с 8 февраля.