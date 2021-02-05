Мэр Геленджика прокомментировал информацию о ДТП с пьяным чиновником

Глава Геленджика Алексей Богодистов прокомментировал информацию о ДТП с участием главы Пшадского внутригородского округа Александра Грибцова. Ранее в городских пабликах утверждали, что чиновник, находясь в состоянии опьянения, сбил пешехода на одной из улиц курорта.

Господин Богодистов подтвердил, что Александр Грибцов стал участником ДТП, но экспертиза установила, что он был трезв то в момент происшествия. По его словам, по факту ДТП возбуждено административное производство, пострадавшего готовят к выписке. «По результатам проверки мною будут приняты соответствующие решения», — написал мэр Геленджика в своем телеграм-канале.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Ейске 37-летний водитель на автомобиле Mercedes- Benz G-Класса («Гелендваген») насмерть сбил 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка-пешеход скончалась до приезда скорой помощи.

Наталья Решетняк