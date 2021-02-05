В руднике «Уралкалия» заработала сеть LTE

МТС установила выделенную сеть LTE в руднике компании «Уралкалий». Технологию, развернутую на глубине 400 м., можно масштабировать до стандарта 5G, позволяющего организовать дистанционное и роботизированное управление оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Внедрение выделенных зон LTE и 5G на территории промышленных предприятий Прикамья проходит в рамках соглашение о сотрудничестве между МТС и Пермским краем, подписанным летом прошлого года. Развитие зон 5G позволит пермским предприятиям использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве.

«Внедрение таких прорывных информационных технологий, как 5G, развитие технологий «умного города» открывает новые возможности для предприятий и улучшения качества жизни людей. Производительность предприятий региона, доступность образования и медицины, эффективность системы ЖКХ – логика нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в рамках которой мы движемся», – заявил глава региона Дмитрий Махонин.

«Развитие цифрового бизнеса — один из стратегических приоритетов «Уралкалия». В этой части мы опираемся на передовые инновационные разработки, постоянно развиваясь и тестируя новые решения. Ранее ни одна технология связи не демонстрировала значимой для нас эффективности в руднике на большие расстояния. Проведенные тестовые испытания показали, что в условиях калийной шахты есть решения, обеспечивающие стабильное, надежное и безопасное покрытие связью. В перспективе современные технологии открывают для нас большие возможности для внедрения инновационных решений», — отметил заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами компании «Уралкалий» Дмитрий Иванов.

МТС и Nokia ранее запустили пилотный проект по развертыванию выделенной сети LTE на «ОДК-Пермские моторы».

«У МТС богатый опыт запуска инновационных экосистем для цифровой трансформации предприятий, в том числе в Пермском крае. Этот проект стал для нас особенным, во многом из-за специфики развертывания сетевого оборудования на большой глубине калийного рудника и значительных расстояниях, где наблюдается затухание сигнала. Нашим специалистам удалось найти уникальное комплексное решение, которое обеспечило стабильную связь и в перспективе позволит «Уралкалию» на его основе осуществить реализацию различных проектов цифровизации», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.