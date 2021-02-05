Учителя Удмуртии получат выплаты на 925 млн рублей за классное руководство

Власти Удмуртии заключили дополнительные соглашения с Минпросвещения РФ на 925,7 млн руб. Средства направят на выплаты учителям за классное руководство в 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, в 2021 году федеральные выплаты получат 9,87 тыс. классных руководителей региона. Также сохраняется аналогичная выплата за счет бюджета — 2,88 тыс. руб. в месяц. На эти цели в бюджете заложили 450 млн руб. Отметим, что федеральные выплаты будут поступать педагогам вместе с зарплатой.