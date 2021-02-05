Руководителю Соликамского колледжа грозит дисквалификация за нарушение закона о конкуренции

Пермское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении ГБПОУ «Соликамский автодорожно-промышленный колледж» и предпринимателей, с которыми учреждение заключило договоры на ремонт в обход конкурентных процедур. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как сообщает пресс-служба УФАС, колледж заключил шесть договоров на выполнение работ, идентичных между собой и направленных на достижение одной хозяйственной цели, с двумя подрядчиками как с единственными поставщиками. Общая сумма договоров, направленных на ремонт спортивного зала, тепловой сети и третьего этажа колледжа составила более 3 млн руб. Четыре из шести контрактов заключены в рамках субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений.

Заказчик обосновывал заключение отдельных договоров с подрядчиками срочной необходимостью устранить проблемы, связанные с непредвиденным ремонтом теплотрассы учебного корпуса. Как установили специалисты УФАС, ни аварий, ни чрезвычайных ситуаций непреодолимой силы, для устранения которых необходимо было срочно заключить договоры с единственными поставщиками, в действительности не происходило.

«Все изученные материалы позволяют предполагать, что заключенные договоры являются результатом искусственного дробления закупки стоимостью свыше 600 тыс. руб. с целью избежать проведения конкурентных процедур. Договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законом о контрактной системе»,— пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Пермское УФАС России пришло к выводу, что в действиях ГБПОУ «Соликамский АПК» и хозяйствующих субъектов (ИП Шалюта С. А.; ООО «Строительный контроль и строительство») содержатся признаки нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции, и возбудило антимонопольное дело.

Если вина ответчиков по делу будет доказана, подрядным организациям грозит штраф от 50 тыс. руб. до 5% от суммы заключенных контрактов, а должностному лицу ГБПОУ «Соликамский АПК» — от 20 тыс. до 50 тыс. руб. вплоть до дисквалификации на срок до трех лет.