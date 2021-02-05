Пермская епархия РПЦ получила разрешение на строительство храма в Данилихе

Православный приход храма в честь Иверской иконы Божией Матери получил разрешение на строительство двухэтажного храма на шоссе Космонавтов, 46, в Перми. По сведениям на сайте администрации города, религиозное сооружение будет носить название «Храм в честь Иверской иконы Божией Матери». Площадь объекта составит 289 кв. м.

Впервые о планах Пермской епархии РПЦ возвести храм на шоссе Космонавтов, 46, стало известно в 2017 году. Тогда же городская комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление зоны на участке, разрешающей размещение религиозных сооружений.