Омский экс-министр запросил досрочное освобождение из колонии

Советский районный суд Омска 18 февраля рассмотрит ходатайство бывшего министра строительства Омской области Богдана Масана об условно-досрочном освобождении, следует из материалов суда.

Он вместе с бывшими коллегами по региональному правительству в марте 2020 года был осужден за злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ) при реконструкции исторического здания страхового товарищества «Саламандра». Там должен был разместиться один из корпусов Музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. По версии следствия, чиновники организовали выплату почти 15 млн руб. компании-подрядчику, которая не отработала выданные ранее авансы и находилась в стадии банкротства. Проект позже выполнил другой подрядчик.

Богдан Масан, занимавший на момент приговора должность вице-мэра Омска, по решению суда получил два года в колонии общего режима, бывший зам¬пред правительства региона Станислав Гребенщиков — два с половиной года. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда. Бывшего замминистра строительства региона Евгения Скрудзина приговорили к двум годам условно, экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Ольгу Хорзову — к полутора годам условно.

Дарья Решетникова