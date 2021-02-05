«ПМД» получила разрешение на строительство дома с гостиницей возле Центрального рынка

Структура девелопера «ПМД» — ООО СЗ «Футурист» — 1 декабря 2020 года получила разрешение на возведение жилого дома по ул. Луначарского, 97. На этой территории, согласно информации на сайте администрации Перми, компания построит многоквартирный жилой дом и гостиницу со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Объект будет 27-этажным, его площадь составит 10,72 тыс. кв. м.

По сведениям kartoteka.ru, учредителями ООО СЗ «Футурист» являются владельцы компаний группы «ПМД» Екатерина Савельева и Татьяна Гараева. Компания занимается деятельностью заказчика-застройщика, генподрядчика.

Напомним, в октябре 2020 года ГК «ПМД» стала владельцем земельного участка на ул. Луначарского, 97. В структуру холдинга вошло ООО «Керамостройсервис», главным активом которого являлась территория у Центрального рынка площадью 3,8 тыс. кв. м. «Керамостройсервис» намеревался возвести здесь 31-этажный ЖК с гостиницей и подземной парковкой, однако из-за того, что компания не вела работы на стройплощадке, разрешение у нее отозвали. В июне 2020 года суд решил, что разрешение на строительство у «Керамостройсервиса» отозвали незаконно.