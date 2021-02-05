«Автомобилист» дома встретится с «Нефтехимиком»

Сегодня, 5 февраля, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет четвертый матч с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 в КРК «Уралец».

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 26 декабря, уральский клуб выиграл со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Нефтехимик» провели четыре матча, во всех одержала победу команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с казанским «Ак Барсом». Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 2:3. Из прошедших пятидесяти трех игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати семи. Уральский клуб занимает седьмое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.