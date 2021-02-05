Аварийные объекты регионального культурного наследия сдадут в аренду по низкой ставке

В Пермском крае начинают действовать новые условия аренды объектов регионального культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Стоимость годовой аренды таких зданий составит 1 руб. в год за 1 кв. м. По замыслу краевых властей, такая ставка поможет привлечь инвесторов, которые, в свою очередь, сохранят и отремонтируют объекты.

Здания, признанные объектами культурного наследия и находящиеся в плохом состоянии, будут выставлять для определения арендатора на аукцион. Победитель обязан в течение семи лет отреставрировать арендованное имущество.

«Нам нужна программа по каждому объекту культурного наследия. Необходимо комплексно подойти и принять решение по сохранению таких зданий, в том числе привлекать частных инвесторов и создавать для них комфортные условия»,— заявил губернатор края Дмитрий Махонин.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края начала формировать список объектов, которые будут выставлены на аукционы.