В детсадах Кубани из-за коронавируса на карантин закрыли 38 групп

По данным регионального оперштаба, в настоящий момент в Краснодарском крае из-за коронавируса воспитанники 38 детсадовских групп находятся на самоизоляции. Инфекцию обнаружили в 14 дошкольных учреждениях Краснодара, Сочи, Динского и Туапсинского районов.

Кроме того, из-за выявленных случаев коронавируса на карантин закрыты 29 классов в 21 школе Краснодара, Сочи, Геленджика, Туапсинского, Белореченского, Выселковского, Новопокровского и Мостовского районов. На дистане обучаются 0,1% школьников.

Шесть групп закрыты в Краснодарском политехническом техникуме и Краснодарском техническом колледже.

По смешанной форме на Кубани обучаются более 63 тыс. студентов, при этом в 16 вузах более 14 тыс. человек полностью переведены на дистанционное обучение.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае на карантин из-за коронавируса закрыли 39 классов в 19 школах, всего 999 школьников.

Наталья Решетняк