Накануне вечером арестованного мэра Томска Ивана Кляйна госпитализировали в НИИ онкологии для операции, рассказала “Ъ-Сибирь” его адвокат Марина Вихлявцева.

«Нам сообщили, что его госпитализировали в НИИ онкологии, а сегодня в 8:00 его отвезли в следственный комитет для проведения следственных действий. Ему должны были делать операцию, но говорить о полноценном лечении пока рано, может быть его будут обследовать в клинике сегодня вечером»,— уточнила госпожа Вихлявцева.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября прошлого года. В отношении него были возбуждены три уголовных дела, которые в дальнейшем были объединены в одно производство. Чиновнику вменяется в вину незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Кроме того, мэру инкриминируется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Он якобы помешал предпринимателю получить участок, примыкающий к предприятию «Томское пиво», а также помог дочери получить участок городской земли.

Согласно решению суда, под арестом Иван Кляйн будет находится до 13 марта. Из-за состояния здоровья градоначальника защита просила суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В начале этого года НИИ онкологии по запросу УФСИН дал согласие на оперативное хирургическое лечение, однако сроки госпитализации постоянно сдвигались.

По решению суда Иван Кляйн временно отстранен от должности мэра Томска. Его обязанности исполняет Михаил Ратнер.

Юлия Сасевич