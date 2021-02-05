ТЦ «Универсам» в Березниках подешевел на 150 млн рублей

ГК «ЭКС» на 150 млн руб. снизила стоимость ТЦ «Универсам» в Березниках, который был выставлен на продажу еще летом 2019 года. В объявлении на сайте avito.ru сообщается, что здание торгового центра на ул. Мира, 82 в Березниках продается за 600 млн руб. Площадь 2-этажного здания (плюс 1 подземный торговый этаж) составляет 12,1 тыс. кв. м. В лот входят также два земельных участка в 15,1 и 0,5 тыс. кв. м. «ЭКС» выставила на продажу этот объект недвижимости еще летом 2019 года, однако тогда его цена составляла 750 млн руб.

Здание торгового центра в Березниках было реконструировано в 2003 году. Якорными арендаторами объекта являются гипермаркет «Семья», DNS, Zarina, Concept Club, кафе «Цыплята по-английски», «Баскин Робинс» и другие. Продажу осуществляют структуры «ЭКС» - АО «Торговый центр», ООО «ГУМ».

Напомним, летом 2019 года холдинг экс-губернатора Олега Чиркунова выставил на продажу до десяти объектов недвижимости. В список этих помещений вошли 5 тыс. кв. м в пермском ТРК «Столица», ТЦ «Универсам» в Березниках, ряд магазинов в Перми — на Сибирской, 50, гастроном в «Солнечном городе», гастроном на Солдатова, 34. Сейчас «ЭКС» продает еще один крупный объект - здание пермского торгового центра «ЦУМ» на ул. Ленина, 45. Стоимость актива составляет 470 млн руб. Осенью 2020 года ТЦ продавался за 490 млн руб.

Группа компаний «ЭКС» управляет продуктовой сетью магазинов «Семья» и ТРК «Семья», а также девелоперским проектом в Уфе.