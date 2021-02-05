ПЗСП построит жилой комплекс рядом с площадкой СОЖ

ООО СЗ «ПЗСП-Групп» получило разрешение на строительство жилого дома на ул. Солдатова, 30б. По данным сайта администрации Перми, разрешение на строительство объекта было получено 30 декабря 2020. Общая площадь жилых помещений составит 19,5 тыс. кв. м. На сайте дома указано название объекта – ЖК «Самолет». Жилой дом класса «комфорт» будет включать две секции по 25 этажей. На придомовой территории запроектирована автомобильная стоянка для размещения транспорта на 141 место.

Отметим, недалеко от строящегося дома расположена территория обанкротившегося завода смазок и СОЖ (ул. Яблочкова, 26). Территорию этого предприятия в 12 га ПЗСП выкупило для жилой застройки в 2014 году.

АО «ПЗСП» образовано в 1963 году как производитель товарной извести. Сегодня основными видами деятельности предприятия являются жилищное строительство, производство строительных материалов для высотного и малоэтажного строительства, продажа жилых и нежилых помещений. С 1989 года по 2017-ый предприятие возглавлял депутат краевого парламента Николай Демкин. После этого по декабрь 2020 года пост гендиректора ПЗСП занимал его сын Алексей Демкин. После назначения Алексея Демкина врио главы Перми гендиректором компании стал также сын Николая Демкина Евгений Демкин.