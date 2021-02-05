Кредиты стали толще

В Татарстане за последний год средний размер потребительского кредита вырос сразу на 39,3% и к декабрю достиг 201 тыс. руб. При этом средний размер займа у микрофинансовых организаций вырос на 8,9%. Оба показателя выше среднероссийских. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты считают, что к концу года банки почувствовали небольшое «улучшение экономической обстановки», особенно в Татарстане, где «устойчивая экономика». Согласно их прогнозам, рынок кредитования в 2021 году будет развиваться «ситуативно», поскольку риски по ограничениям из-за коронавируса пока сохраняются.



НБКИ опубликовало сведения о средних размерах выданных потребительских кредитов в российских регионах в конце 2020 года. Согласно исследованию, в Татарстане средний размер займа вырос за год на 39,3%. Таким образом, если в декабре 2019 года он составлял 144,4 тыс. руб., то в декабре 2020 года средний размер потребкредита достиг 201,2 тыс. руб.

Динамика роста среднего размера займа в Татарстане чуть выше, чем в среднем по стране. По данным НБКИ, размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в целом по России составил 221,3 тыс. руб. По сравнению с декабрем прошлого года этот показатель увеличился на 30,7% (составлял 169,3 тыс. руб.). В то же время в Кемеровской области средний размер увеличился на 52,8%, в Алтайском крае — на 46,2%, в Оренбургской области — на 43,3%. В Москве и Санкт-Петербурге этот же показатель увеличился на 22,1% и 21,3% соответственно. При этом Москва стала лидером по абсолютному среднему размеру кредита — 506,7 тыс. руб. Татарстан занял 15-ю строку рейтинга. Из регионов Приволжского федерального округа (ПФО) республику обошли Самарская область, где средний размер займа составил в декабре 204,4 тыс. руб. (+35,6%) и Пермский край с 204,3 тыс. руб. (+33,9%). В Башкирии средний размер кредита составил чуть меньше — 190,8 тыс. руб. (+30,9%).

«После некоторого снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года, в октябре был установлен рекорд — почти 234 тыс. руб. Однако в последние два месяца 2020 года средний размер потребкредита несколько снизился»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом он напоминает, что выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что «тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется»: «Потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение потребительского кредитного рейтинга находились на высоком уровне. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы».

При этом НБКИ также сообщило о росте среднего размера займа у микрофинансовых организаций (заем «до зарплаты» до 30 тыс. руб.). В среднем по России в декабре прошлого года 8,54 тыс. руб. против 8,32 тыс. руб. Увеличение составило 2,6%. Однако в Татарстане размер увеличился сразу на 8,9% — с 7,64 тыс. руб. до 8,32 тыс. руб. В НБКИ отмечают, что «сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с „карантинными“ мероприятиями».

«Средний размер потребкредита в Татарстане все равно не дотягивает до среднероссийского уровня. К тому же очевидно, что декабрь — это не пик роста среднего чека в том году: согласно представленным данным НБКИ, основной рост среднего чека пришелся на октябрь и составил 233 тыс. руб. Между тем внутри республики такой рост, конечно, можно назвать заметным»,— полагает главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. Среди факторов, влияющих на поведение заемщиков, он называет «отложенный спрос на кредиты в связи с пандемией и паузой в работе во втором квартале года», а также все же «относительное снижение бдительности со стороны кредитных организаций, которые несмотря на более строгий скоринг почувствовали пусть незначительное, но улучшение экономической обстановки». «Татарстан в данном случае находится в более выигрышной позиции, чем другие регионы, именно за счет более устойчивой экономики»,— говорит господин Антонов. При этом эксперт отмечает, что рост микрозайма «не является значительным»: «Рост среднего чека на 8,9% в данном случае можно объяснить отчасти инфляцией, которая в результате пандемии несколько вышла из-под контроля, что, разумеется, потребовало увеличения затрат. В натуральном выражении рост среднего займа подрос менее чем на 1 тыс. руб., что как раз вписывается в инфляционную причину». Алексей Антонов предполагает, что «в 2021 году сегмент потребкредитования будет развиваться ситуативно». «Активного роста портфелей потребкредитов у банков все же ожидать не стоит в связи с сохраняющимися рисками по коронавирусу. Но в случае если все будет проходить без внезапных шоков для сектора, во второй половине года возможна более позитивная картина как по среднему чеку, так и по кредитной дисциплине. Что касается микрозаймов, то здесь несколько иная специфика. Полагаю, что средний чек такого кредита в течение года может вырасти в пределах 5–7%»,— прогнозирует эксперт.

Кирилл Антонов