Правозащитники заявили о плохих условиях в спецприемнике в Казани

В Казани членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) уже десятый день не пускают в спецприемники для арестованных на акциях в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает правозащитная организация «Апология протеста». По ее данным, условия содержания в спецприемнике не являются приемлемыми. Об этом стало известно со слов координатора штаба оппозиционера Олега Емельянова, который отбыл 10 суток как организатор несогласованной акции 23 января.

Господин Емельянов рассказал правозащитникам, чт о «в спецприемнике на улице Милицейской некоторые камеры холодные и старые, в результате чего арестованным приходится находиться там в теплой одежде». Также, по его словам, «в камере не работал слив бачка, арестованным приходилось набирать воду в таз и смывать вручную». «Дверца и ограждения в саузле — по пояс, камера видеонаблюдения захватывает санузел. Бак с питьевой водой в камере отсутствует, воду из-под крана пить невозможно»,— говорится в сообщении «Апологии протеста». Правозащитники отмечают, что «каждому административно арестованному позволяют 15 минут в день пользоваться телефоном»: «Их заводят в помещение площадью 2-3 квадратных метра по 5-7 человек — нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы». Также «родственникам запрещали передавать арестованным воду в пластиковых бутылках»: «Сотрудники спецприемника ссылались на то, что "пластик запрещен в камерах"».

По данным «Апологии протеста», на сегодня в спецприемниках Казани содержатся трое участников протестов. Помимо господина Емельянова уже освободился еще один активист.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"