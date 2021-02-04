Жители Кубани больше всего боятся последствий COVID-19 и отсутствия праздника на Новый год

Главными фобиями жителей Краснодарского края к концу 2020 г. согласно «Национальному индексу тревожности» стали страх перед последствиями COVID-19 и отсутствием праздника на Новый год, сообщает пресс-служба коммуникационного агентства КРОС.

Общий рейтинг страха перед последствиями перенесенного коронавируса в Краснодарском крае составил 43,2 пункта. Сильнее боятся последствий COVID-19 только в Москве (466,4), Санкт-Петербурге (86) и Новосибирской области (43,3). Рейтинг страха потерять праздник на Новый год в Краснодарском крае составляет 68,9 пунктов, по уровню влияния этой фобии на жителей региона Кубань обогнали только Москва (205,2) и Санкт-Петербург (87).

Также в перечень главных страхов россиян попали падение уровня жизни, нехватка медицинской помощи на фоне коронавируса, вакцинация, новый локдаун, дефицит лекарств, дистанционное обучение, приход Байдена на пост президента США и потеря влияния России в постсоветских странах.

«Национальный индекс тревожностей» демонстрирует доминирующие в обществе тревоги и фобии, исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе сообщений в соцсетях. Рейтинг составлен на основе анализа более 150 тыс. сообщений СМИ и около 1 млн постов в социальных сетях.

Ольга Логинова