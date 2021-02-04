Инвестиции в отдых До конца года в курортной отрасли Кубани реализуют несколько крупных проектов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году завершится строительство второй очереди отеля FioLeto и большого ресторанного комплекса в Анапе. Также в главной детской здравнице страны к лету заработает новый семейный пятизвездочный отель Great Eight и будет введен в эксплуатацию очередной корпус детского санатория «Вита». В Туапсинском районе появится гостиница и аквапарк. Об этом рассказал журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, за последние 10 лет турпоток в регион увеличился почти на 40%, этот фактор сыграл свою роль в привлечении инвестиций. «В этом году при сохранении стабильной эпидобстановки мы ожидаем до 16 млн туристов. А по прогнозам стратегии социально-экономического развития края к 2030 году количество отдыхающих составит 22 млн человек ежегодно. При таком турпотоке крайне важно строительство новых средств размещения разного класса и развлекательных объектов»,— сообщил губернатор.

Привлечение инвестиций в отрасль невозможно без обновления инфраструктуры курортов. Речь прежде всего идет о строительстве и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения. «В этом году завершим проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах, что позволит привлечь федеральное финансирование на их строительство. Решение проблем с водоснабжением в разы повысит инвестиционную привлекательность территорий»,— рассказал Вениамин Кондратьев.

Напомним: по распоряжению губернатора в этом году в туристическом кластере «Абрау — Утриш» началась реконструкция инженерных сетей. Работы ведутся в рамках краевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» с привлечением средств федерального бюджета. Проект предусматривает реконструкцию систем хозяйственно-бытовых сточных вод от села Большие Хутора до села Абрау-Дюрсо, ливневой канализации и очистных сооружений. Завершить работы планируют в 2022 году.

В начале января стало известно о том, что в Минстрое РФ рассматривается возможность создания специальной федеральной программы по развитию Сочи. Предварительно по поручению Вениамина Кондратьева был подготовлен перечень мероприятий, которые запланировано реализовать в городе до 2030 года. Список направлен в Минстрой РФ, он поможет в определении необходимых мер поддержки. Речь идет о создании порядка ста учреждений образования и культуры, объектов газоснабжения, дорожной инфраструктуры, о благоустройстве придомовых территорий, переселении граждан из ветхого и аварийного жилья.

Помимо реконструкции курортной инфраструктуры, в крае уделяется большое внимание созданию комфортной среды для отдыхающих, в частности пляжей. «Общая протяженность пляжных территорий на Кубани составляет почти 120 км. В этом году планируем привести в порядок еще не менее пяти километров береговой полосы в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи и Ейске»,— сообщил глава региона. В частности, в Новороссийске появится новый пляж «Кристалл». Его площадь — почти 1,96 га, протяженность рекреационной зоны — более 700 метров.

Ранее министерством курортов был представлен стандарт организации пляжного отдыха. Он включает в себя требования к функциональной инфраструктуре, зонированию, безопасности услуг, предоставляемых на пляжах, их прозрачности и легальности. Как отметили в ведомстве, внедрение новых правил будет способствовать повышению качества обслуживания, а грамотное зонирование и эффективное использование пляжной территории позволит снизить переуплотнение, которое традиционно наблюдается на кубанских курортах.

Долгострои уйдут в прошлое

Из бюджета Краснодарского края в ближайшие три года будет выделено 1,7 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков

О решении проблемы долгостроев губернатор Вениамин Кондратьев рассказал на расширенном заседании коллегии Прокуратуры Краснодарского края. «Мы планируем предусмотреть 1,7 млрд рублей в качестве взноса в федеральный фонд защиты прав дольщиков на ближайшие три года. Это позволит привлечь свыше 6 млрд федеральных средств. И мы сможем закрыть проблему этих, казалось, безнадежных домов»,— рассказал Вениамин Кондратьев.

В прошлом году на Кубани были восстановлены права дольщиков более чем на ста объектах. В 2021 году планируется решить проблемы еще более 30 тыс. человек. Особое внимание в крае уделяется инвестиционно непривлекательным объектам — сейчас их сорок два.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края