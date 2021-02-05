Мусор занесли в дело Арестован второй фигурант дела о хищении средств при ликвидации свалок

В Волгоградской области арестован директор регионального ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников. По версии следствия, он и директор волгоградского ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов причастны к мошенничеству в особо крупном размере и хищению 76,72 млн руб. Следствие считает, что они не выполнили в полной мере условия госконтракта, заключенного с областным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. ООО «ГринЛайт» является подрядчиком по госконтрактам на 2,5 млрд руб. По данным „Ъ“, оба фигуранта дела не признают вину.

Центральный районный суд Волгограда арестовал до 1 апреля директора ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаила Ситникова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В августе 2018 года ГКУ ВО «ДВС» заключило государственный контракт с ООО «ГринЛайт» на выполнение работ по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области на общую сумму 269,5 млн руб. Следствие полагает, что Михаил Ситников и директор ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов ввели в заблуждение руководство Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области относительно полного исполнения контракта, на деле условия контракта они не выполнили. По версии следствия, мусор со свалок был вывезен не полностью, часть отходов была закопана на тех же свалках и прилегающих территориях. Работники ООО «ГринЛайт» просто засыпали мусор чистым грунтом. Таким образом, следствие считает, что Александр Фирсов и Михаил Ситников совместно похитили 76,71 млн руб.

Александр Фирсов был арестован сразу после возбуждения уголовного дела еще 24 декабря, ему также вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном ­размере»).

ООО «ГринЛайт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге и, согласно классификатору видов экономической деятельности, занимается сбором опасных и неопасных отходов, обработкой лома металлов. Единственным учредителем и директором «ГринЛайта» является Александр Фирсов. По данным kartoteka.ru, в 2019 году чистая прибыль ООО составила 10,6 млн руб. при выручке 575,6 млн руб.

С 2018 по 2020 годы ООО «ГринЛайт» заключило с ГКУ ВО «ДВС» 19 государственных контрактов на экологическую реабилитацию ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы, ликвидацию свалок и негативного воздействия на окружающую среду на общую сумму 2,51 млрд руб.

Согласно контракту, о котором идет речь в уголовном деле, компания господина Фирсова должна была ликвидировать несанкционированные свалки в городе Краснослободск, поселках Кировец, Калинина, Красный Октябрь, Средняя Ахтуба, селах Верхнепогромное, Рахинка и хуторах Клетский, Суходол, Третий Решающий, Бурковский, Репино, Закутский, Ямы, Кривуша, Щучий, Пламенка и Чапаевец. Необходимо было собрать, перевезти, обезвредить и утилизировать отходы 1, 3, 4 и 5 классов опасности. Контракт должен был быть исполнен до 5 июня 2019 года.

Нарушение выявила природоохранная прокуратура Волгоградской области, расследование уголовного дела, по данным „Ъ“, сопровождает региональное УФСБ.

В правительстве Волгоградской области уголовное дело не комментировали.

В ООО «ГринЛайт» не отвечают на звонки. По данным „Ъ“, оба фигуранта дела не признают вину. Адвокат господина Ситникова Сергей Лодягин сказал „Ъ“, что на начальном этапе следствия он не будет давать ­комментарии.

Сергей Петунин