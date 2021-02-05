«Всех благ» не выдавать

Депутат Саратовской областной думы Алексей Антонов («Единая Россия») предложил пересмотреть ставки депутатов, работающих на постоянной основе. К такому решению он пришел после того, как увидел, что к участникам несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального вышел депутат от КПРФ Александр Анидалов. По мнению господина Антонова, коммунисты таким образом выступают против государства, получая от него «все блага». Сейчас в региональном парламенте на постоянной основе работают восемь человек, из них депутатов КПРФ только трое. Мнения депутатов о внесенной инициативе ­разошлись.

Депутатов Саратовской областной думы, работающих на постоянной основе, предложили лишить заработной платы. Пересмотреть ставки предложил исполняющий полномочия руководителя фракции «Единой России» Алексей Антонов после событий на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. Как писал „Ъ“, около ста участников акции пришли к зданию областной думы, на ступенях которой их встретили члены фракции КПРФ Александр Анидалов и Николай Бондаренко. Депутаты облдумы около часа общались с участниками акции, в частности, обещали, что компартия обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить представленные в фильме Алексея Навального факты о ­президенте РФ.

По мнению Алексея Антонова, работающий в облдуме на постоянной основе господин Анидалов таким образом принял участие в несанкционированном митинге, и этим стоит заняться мандатной комиссии. «Находясь на депутатской заработной плате, получая все блага от государства, коммунисты участвуют в не согласованных властью акциях, выступают против правопорядка. Правильно ли это? Считаю, что нет. Мандатной комиссии стоит разобраться в этом вопросе. Не пора ли пересмотреть ставки депутатов на постоянной основе?» — отметил единоросс.

В 2019 году депутат Александр Анидалов задекларировал 2,8 млн руб. Сам единоросс Алексей Антонов, являющийся президентом Торговопромышленной палаты Саратовской области, заработал 2,1 млн руб. Средняя зарплата депутата Саратовской областной думы немногим более 100 тыс. руб., но зависит от должности. С учетом надбавок заработок депутата составляет около 1,9 млн в год. Такую сумму в 2019 году задекларировали пять депутатов.

Всего в облдуме на платной основе работали 12 депутатов. На данный момент зарплату получают восемь человек: представители «Единой России» Ольга Болякина, Юлия Литневская, Алексей Наумов, Вадим Рогожин, Александр Романов, и от КПРФ Александр Анидалов, Наиль Ханбеков и Владимир Есипов. Четверо депутатов, получавших оклад, по разным причинам сложили депутатские полномочия: Иван Дзюбан, Алевтина Лосина, Дмитрий Чернышевский от «Единой России» и Дмитрий Пьяных от ЛДПР.

Депутат облдумы Юлия Литневская («Единая Россия») поддержала инициативу Алексея Антонова. Она считает, что коммунисты, работая на постоянной основе, «тратят деньги налогоплательщиков на свои провокации». «Депутаты обязаны трудиться исключительно на благо и во имя людей»,— заявила госпожа ­Литневская.

Александр Анидалов был вчера недоступен для комментариев. Его однопартиец Владимир Есипов отметил, что не может комментировать инициативу, пока она не оформлена как документ. По его словам, у компартии «давно есть предложения, чтобы все депутаты работали на постоянной основе, и уровень заработной платы был средний по области». Чтобы работать эффективно, депутат не должен совмещать свою работу с другой деятельностью, ­считает он.

По мнению руководителя фракции ЛДПР в облдуме Станислава Денисенко, пересмотра штатных единиц не произойдет. Он уверен, что предложение было вынесено «на эмоциях». На его взгляд, инициатива является «некой попыткой давления на коммунистов ввиду их непримиримой позиции». «Я бы такие высказывания больше отнес к вопросу внутренних разборок между оппозицией и правящей партией. Не думаю, что такие изменения возможны в ближайшее время»,— заключил господин Денисенко, отметив, что не видит в этом никакого смысла.

Мария Шахрай