«Локомотив» проиграл в овертайме СКА в матче КХЛ

4 февраля ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостевом матче играл с санкт-петербургским СКА. Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

Железнодорожники открыли счет в первом периоде. Шайбу на 15-й минуте забросил Егор Коршков. За пять минут до конца уже второго периода после точного броска Мальте Стремвалля армейцы восстановили равновесие, в в середине третьего периода вышли вперед. Шайбу в ворота ярославцев отправил Йоонас Кемплайнен. А через две минуты железнодорожники, реализовав численное большинство, снова сделали счет ничейным. Гол забил Артур Каюмов. В основное время счет не изменился, и игра продолжилась в овертайме, который принес победу хозяевам. Шайбу в ворота железнодорожников забросил Андрей Кузьменко.

И СКА и «Локомотив» уже обеспечили себе право выступать в плей-офф Кубка Гагарина.

Это третий матч команд в регулярном чемпионате КХЛ нового сезона. В первой встрече 11 сентября в Санкт-Петербурге сильнее был СКА, выигравший со счетом 4:2. Во втором матче в Ярославле 7 января «Локомотив» выиграл со счетом 4:1.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ ярославский клуб снова проводит на выезде. 16 февраля, после перерыва на игры сборной России, «Локомотив» играет в Череповце с «Северсталью».

Антон Антонов