Турагентства отменили продажу туров из Перми в Дубай

Турагентства Sunmar и Coral Travel отменили туры из Перми в Дубай. Информация об этом содержится на сайтах агентств. Ранее турагенты открыли продажи путевок по этому направлению, первый вылет был запланирован на 5 марта. По данным “Ъ-Прикамье”, приостановка продаж связана с тем, что авиакомпания Royal Flight, которая является партнером Sunmar и Coral Travel, не смогла получить допуск на выполнение прямых чартрных рейсов по этому маршруту.

Продажа путевок в Турцию на сайта турагентств по-прежнему открыта, первый вылет запланирован на 26 февраля.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновить зарубежные авиаперелеты из столицы Прикамья. Выполнять международные рейсы из Большого Савино перевозчики смогут с 8 февраля.