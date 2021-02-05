Воспитание чувств школьников

В школах Уфы усилена воспитательная работа. Со 2 февраля введены тематические уроки обществознания, на которых учителя обсуждают со школьниками несогласованные акции протеста. Образовательный проект «Моя Россия» разработали и внедрили по собственной инициативе сотрудники городской администрации. Заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова сообщила, что занятия направлены «на повышение правовой культуры школьников». По ее словам, инициатива поддержана министерством образования республики и будет распространена на остальные школы региона. Однако собеседники „Ъ“, близкие к администрации главы Башкирии, заявляют, что вводить «Мою Россию» в практику всех учебных заведений республики не планируется.

Администрация Уфы «с целью формирования правовых компетенций учащихся» запустила в школах города образовательный проект «Моя Россия» — серию уроков истории, обществознания и классных часов, направленных, как сообщила на оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова, «на повышение правовой культуры школьников», формирование рациональных приемов и способов мышления, культуру поведения. Тематические занятия рассчитаны на учеников 7–11 классов. Школьники обсуждают с учителями «актуальные вопросы знания конституционных прав и обязанностей детей и родителей», отметила Алина Сулейманова.

Сюжет о первом уроке «Моя Россия», который провела один из авторов проекта, учитель истории и обществознания лицея №6 Ольга Абашкина, снял телеканал UTV. На уроке преподаватель говорила со школьниками об участии в несогласованных властями митингах. Учитель заявила, что начиная с 14 лет подростков могут привлечь к уголовной ответственности за участие в таких акциях протеста. Далее Ольга Абашкина рассказала школьникам «об огромных штрафах в Европе» за участие в митингах и сделала вывод о лояльности российского законодательства.

23 и 31 января в Уфе прошли несогласованные акции протеста, на которые вышли, по разным оценкам, 2–7 тыс. человек.

По словам госпожи Сулеймановой, мэрия решила разработать учебный проект, поскольку «в Конституцию внесены правки, и в ней появились новые статьи законов». Над программой новых уроков работали учителя истории и обществознания, сотрудники управления образования администрации, ученые Башкирского государственного педагогического университета. «Школьники узнают о своих правах и обязанностях, закрепленных в Конституции, узнают, что такое Конвенциях о правах ребенка, Кодекс административных правонарушений, Уголовный кодекс и Семейный кодекс»,— рассказала вице-мэр.

Как сообщила Алина Сулейманова, проект «Моя Россия» получил высокую оценку министерства образования Башкирии. Поэтому он, как положительный опыт Уфы, будет передан в другие школы республики, добавила она.

В разговоре с „Ъ“ госпожа Сулейманова отметила, что идея проводить тематические занятия — инициатива администрации города. Проект разрабатывался около двух недель. «Перед этим мы собрали детскую фокус-группу, которой задали вопросы по их правам и обязанностям,— отметила Алина Сулейманова.— И если о своих правах дети знают достаточно, то на вопросы об обязанностях они ответить не могли».

Оперативный комментарий „Ъ“ в министерстве образования получить не удалось.

Собеседник „Ъ“, близкий к администрации главы республики, сообщил, что «Мою Россию» распространять на остальные школы республики не планируется.

Влада Шипилова