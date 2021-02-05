Первое башкирское предупреждение

Шеф-редактору «Эха Москвы в Уфе» Руслану Валиеву, задержанному на протестной акции 23 января, вынесено предупреждение о нарушении масочного режима. Такое решение вчера вынес судья Кировского районного суда Уфы Ришат Зайдуллин. Журналиста задержали, когда он вел видеотрансляцию, под предлогом сверки с ориентировкой на разыскиваемого грабителя магазина. В полицейском автомобиле господина Валиева сфотографировали в момент, когда он был без защитной маски, и впоследствии составили протокол. В суде журналист заявил, что снял маску на одну минуту, чтобы протереть запотевшие очки, однако суд счел его вину доказанной.

В Кировском районном суде Уфы вчера состоялось заседание по административному делу шеф-редактора «Эха Москвы в Уфе», члена Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Руслана Валиева. Судья Ришат Зайдуллин признал его виновным в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Журналисту было вынесено предупреждение.

Руслан Валиев был задержан полицейскими 23 января, когда вел видеотрансляцию с площади у ГКЗ «Башкортостан» перед не согласованной с администрацией города акцией протеста сторонников оппозиционера Алексея Навального. По мнению сотрудников МВД, журналист находился в служебном микроавтобусе полиции без маски и перчаток, чем нарушил указ главы Башкирии. Господина Валиева доставили в отделение полиции №9, а отпустили после того, как освободить журналиста потребовали коллеги и члены СПЧ.

Перед началом судебного заседания Ришат Зайдуллин удовлетворил ходатайства Руслана Валиева и корреспондента «Радио Свобода» Артура Асафьева, просивших разрешить видеосъемку заседания.

Руслан Валиев пояснил суду, что в день акции прибыл на площадь как журналист и начал вести видеотрансляцию. Через некоторое время к нему подошел подполковник полиции Ильдус Шангареев и заявил, что необходимо идентифицировать личность журналиста, так как он «похож на человека, ограбившего утром магазин». Господина Валиева, по его словам, попросили пройти в служебный автомобиль, где, как выяснилось позднее, его сфотографировали в момент, когда он был без маски. Журналист отметил, что в автобусе «никаких процессуальных действий касательно ориентировки не было». Подполковник Ильдус Шангареев, по словам господина Валиева, попросил полицейских достать ориентировку, но те «смотрели на него с удивлением» и в результате «эта история была быстро забыта».

Руслан Валиев частично признал вину, заявив, что действительно был без маски в момент входа в служебный автомобиль: он снял ее, чтобы протереть запотевшие очки. «Я был без маски, но я имел на это право»,— сказал он.

Представлявший интересы журналиста адвокат Роман Петров пояснил суду, что у господина Валиева с собой были паспорт, журналистское удостоверение и редакционное задание. Несмотря на это, отметил адвокат, его все равно доставили в отделение, где «понадобилось полтора часа, чтобы установить его личность».

Допрошенная в качестве свидетеля инспектор отдела полиции, которая составляла протокол на господина Валиева и рапорт, сообщила, что делала это со слов полицейских, доставивших журналиста в отделение, и на основании фотографий Руслана Валиева без маски. Эти показания критически прокомментировал Роман Петров: «Я первый раз в своей практике сталкиваюсь с тем, что полицейские не составляют рапорт о задержании».

К материалам дела полиция приобщила диск с видеозаписью, на которой, как предполагалось, должен был быть зафиксирован момент задержания господина Валиева. Однако на диск была записана видеонарезка с шествия, снятая не в том месте, где был задержан журналист. Представитель полиции не смогла пояснить суду, почему так получилось.

Ришат Зайдуллин находился в совещательной комнате более 40 минут. Виновность господина Валиева, по мнению суда, подтвердили протокол, письменные пояснения самого журналиста, фотографии и «иные материалы дела». «Допустимость и достоверность» доказательств, как пояснил судья, «сомнений не вызывает». Судья отметил, что, вынося постановление, основывался на «всесторонней оценке характера совершенного правонарушения и личности нарушителя».

Руслан Валиев сообщил „Ъ“, что примет решение обжаловать постановление суда или нет после консультации с юристами.

Дарья Кучеренко