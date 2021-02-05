«Мне 18, и я устал молчать»

Вчера члены Общественной палаты Башкирии встретились с участниками акций оппозиции, которые состоялись в Уфе 23 и 31 января. На мероприятии, которое председатель палаты Ростислав Мурзагулов анонсировал в понедельник, кроме представителей прессы и членов палаты собралось чуть больше 20 человек. Выступающие говорили о том, что власть не слышит общество, о поведении полицейских, применяющих силу против участников акций оппозиции. Среди участников были оппоненты оппозиционно настроенным гражданам.

На прошедшую вчера встречу членов Общественной палаты Башкирии с участниками прошедших недавно акций протеста, которую организовал председатель палаты Ростислав Мурзагулов, пришли 22 человека. Мероприятие, которое было анонсировано господином Мурзагуловым в понедельник в соцсетях для «нормальных людей», «которые где-то работают или учатся и недовольны чем-то в стране или республике не за интерес, а просто по убеждениям», состоялось после прошедших 23 и 31 января акций оппозиции в Уфе. Их организатор — координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева, отбывающая административный арест, вчера через Telegram-канал штаба распространила заявление о том, что «если кто-то решит пойти (на встречу.— „Ъ“), то это либо наивные люди, которые не знают, как устроена система власти, либо люди, которым нельзя доверять». От Общественной палаты, помимо ее председателя, в мероприятии участвовали Кристина Недорезова и Алия Ахмадуллина. Последние практически молчали, иногда отвечая на вопросы участников.

Первой решила выступить общественница Диана Демидова, одна из создателей движения «Стоп БашРТС». Она отметила, что читала много постов в соцсетях о том, что на эту встречу не стоит приходить, но решила все же пойти, потому что нельзя «разводить гражданскую войну между властью, силовиками и людьми», а нужно «всеми способами договариваться и решать проблемы». В своем выступлении буквально сквозь слезы она сетовала, что у людей нет денег, власть не идет на контакт, не слышит общественников, а в итоге страдает молодежь, которой «невозможно объяснить». «Я открываю интернет, у нас есть крупные протестные сообщества, которых прокачивают. И наши дети видят их. Я открыла TikTok и глазам не поверила, когда там пошли призывы на улицу»,— заявила госпожа Демидова.

Инженер Марат Фаткуллин, взяв слово, признался, что его, «скорее всего, за эти слова уволят, а потом и посадят». По его мнению, «эта встреча — попытка власти Башкирии показать, что она хочет разговаривать, но это не так». Его перебил господин Мурзагулов, заявивший, что ни он, ни Общественная палата — «не часть этой власти». «Власть в лице Хабирова…» — попытался продолжить выступление Марат Фаткуллин, но господин Мурзагулов вновь его перебил: «Хабирова здесь нет». После небольшой перепалки вокруг формулировок, господин Фаткуллин продолжил. Он отметил, что власти допускают, чтобы людей на мирных митингах избивали полицейские, чтобы их провоцировали «титушки», а параллельно с этим устраивают концерт «провластных артистов». «Вы сажаете политических деятелей — Альберта Рахматуллина, Лилию Чанышеву, Федрова Телина, Урала Байбулатова, а потом изображаете диалог с обществом»,— добавил он.

Собравшиеся отмечали, что основная причина, по которой люди выходят на митинги,— падение уровня жизни в стране и в регионе. «Я с вами не согласен. Я внимательно смотрел на людей, которые были на митинге. Там было очень много хорошо одетых людей. Это не было как в 90-е годы. Само по себе падение уровня жизни, на мой взгляд, не является главным. Если сравнить уровень жизни, уровень медицины сейчас и 50 лет назад или 100 лет назад, то он неуклонно растет по всей планете»,— парировал господин Мурзагулов. «У Хабирова деньги на дорогущие елки есть, а на социальное жилье нет. Люди в нищете, в кабале ипотек, берут кредиты, чтобы поесть, а вы говорите, что мы стали лучше жить и на митингах хорошо одеты»,— возмутилась на это одна из участниц встречи.

На встречу пришел член ТИК Демского района Уфы Станислав Чайченко. Его речь заняла почти 15 минут. Господин Чайченко говорил о «каруселях» на избирательных участках, о вбросах бюллетеней, недопуске независимых кандидатов на выборы и отказах в согласовании митингов, после перешел на уровень жизни в деревнях.

«Мне 18 лет, и я устал молчать. Власти лишили нас не только денег, но и перспектив,— заявил студент Владислав Спиваков.— Я пошел в юриспруденцию, потому что верю в закон и уважаю закон, но то, что я вижу в стране, это насмешка над правосудием. Тот приговор Навальному — это плевок в лицо каждого адекватного человека, они в открытую заявляют, что посадят, кого хотят, даже если весь мир будет знать, что дела сфабрикованы, потому что он политический конкурент Путина».

О действиях властей и полицейских на митингах говорили несколько участников встречи. Представители Общественной палаты на это отмечали, что действия полиции не поддерживают и готовы на следующую такую встречу пригласить представителей МВД Башкирии.

Обратную от большинства выступавших точку зрения выразил уфимский педиатр Арслан Нигаматьянов, выделявшийся в зале красным цветом волос. Он заявил, что недовольны властью не все, а участников протестных акций назвал «зомбированными Навальным». «Я врач, мне 26 лет, я педиатр и получаю по 90 тысяч, а сейчас в ковидном отделении получаю под 200 тысяч»,— кричал он, стуча рукой по столу. Как позже выяснил „Ъ“, господин Нигаматьянов ранее был активистом штаба Навального в Челябинске, а сейчас ведет блог в YouTube, в котором критикует и Навального, и оппозицию. Примечательно, что на предплечье у педиатра — татуировка с лицом Владимира Путина и надписью «Мой царь».

Позиция молодого человека вызвала резко негативную реакцию других участников: «Моя сестра — врач, и получает 20 тысяч!», «Не врите, нет таких зарплат у врачей»,— возмущались собравшиеся. Договорить господину Нигаматьянову не дали, забрав микрофон.

Завершая встречу, Ростислав Мурзагулов заявил, что люди «просто так на митинги не выходят», и «можно либо делать вид, что их нет, а можно разобраться, что не так», и Общественная палата намерена «помаленьку» начинать это делать.

Елена Чиркова