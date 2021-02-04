«Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края» купит автомобиль за 2 млн рублей

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края» разместил на портале госзакупок тендер на приобретение нового автомобиля бизнес-класса марки Toyota Camry (или эквивалент) с кузовом «седан» по цене 2 млн руб.

Согласно документам к госзакупке, заказчик рассчитывает получить за эту сумму белый автомобиль 2021 г. выпуска без пробега с объемом двигателя не меньше 19,9 тыс.куб.см, шестиступенчатой автоматической коробкой передач, кожаным салоном, стереосистемой, климатической установкой и колесными дисками размером не менее 16 дюймов. В настоящий момент ведется прием заявок от участников аукциона, который пройдет в открытой форме 24 февраля.

В октябре 2020 года Усть-Лабинский филиал организации уже закупил у единственного участника госторгов ООО «Юг-Авто» внедорожник стоимость свыше 2 млн руб. с панорамной крышей, оснащенной люком, сиденьями с подогревом, отделанными искусственной кожей, мультимедийной системой с девятидюймовым цветным сенсорным дисплеем и аудиосистемой с шестью динамиками.

Кроме того, в январе 2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края» провел два аукциона на право подписать контракт на обслуживание и ремонт автопарка организации. Один из аукционов, согласно итоговой документации, выиграл ИП Соколов, повысивший стоимость контракта с 3 млн до 24,3 млн руб. Второй аукцион со стартовой ценой лота 1,3 млн руб., выиграл ИП Жданов, предложивший за услуги по ремонту и обслуживанию технопарка сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края» 16,1 млн руб.

Ольга Логинова