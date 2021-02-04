Киллер раскаялся в суде

Рязанский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края Самвела Хачатурова, который в 2019 году исполнил заказное убийство предпринимателя Алексея Громова. Уголовное дело в отношении киллера рассматривалось в особом порядке, так как он чистосердечно раскаялся и дал показания на своих сообщников. Уголовные дела в отношении пособников Хачатурова рассматриваются в суде, а расследование в отношении заказчика — бизнес-партнера убитого — находится на завершающем этапе.

Житель Ставрополья Самвел Хачатуров признан судом виновным в убийстве по найму, незаконном обороте огнестрельного оружия и уничтожении идентификационного номера автомобиля в составе группы лиц по предварительному сговору и приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Рязанский областной суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда на 1,5 млн руб.

По данным следствия, подсудимый вместе с земляками согласился убить 38-летнего директора ООО «Рязаньтрансавто» Алексея Громова «за крупное денежное вознаграждение». Как сообщала ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, организатор убийства (уголовное дело в отношении него расследуется в отдельном производстве и близко к раскрытию) «ранее был знаком с погибшим и имел с ним деловые отношения».

Группа убийц приобрела огнестрельное оружие и боеприпасы и 26 сентября 2019 года сымитировала поломку автомобиля на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка.

Под предлогом помощи с ремонтом машины Хачатуров вместе с одним из пособников остановил машину бизнесмена и несколько раз выстрелил в него из пистолета.

Директор «Рязаньтрансавто» скончался на месте, а Хачатуров вместе с сообщником для сокрытия следов убийства уничтожил идентификационный знак автомобиля, номера кузова и двигателя.

Подозреваемых в убийстве (двух жителей Ставрополья, временно проживавших в Московской области, двух пособников и заказчика, живших в Подмосковье и Рязани) следователи при силовой поддержке Росгвардии задержали 22 ноября 2019 года. Уголовные дела в отношении пособников Хачатурова ранее были направлены в суд. Все они дали признательные показания, активно содействовали раскрытию убийства в рамках сделки со следствием.

Сам Хачатуров чистосердечно раскаялся, дал показания на сообщников, и уголовное дело в отношении него суд рассматривал в особом порядке без исследования доказательств. После освобождения Хачатурова из колонии в отношении него будет действовать дополнительное наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Александр Тихонов, Ярославль