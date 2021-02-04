Ремонт причалов на территории региона оценили в 189,4 млн рублей

Краевые власти предложили выделить из бюджета региона средства на ремонт пассажирских причалов. Согласно законопроекту о внесении изменений в бюджет Прикамья на 2021–2023 годы, на эти цели в 2022 году планируется направить 189,4 млн руб. Поправки в бюджет будут рассмотрены в феврале на пленарном заседании краевого парламента.

Напомним, в январе власти Пермского края создали рабочую группу по развитию внутреннего водного транспорта и сохранению водной инфраструктуры на территории региона. Согласно официальным документам, коллегиальный орган будет собирать информацию о состоянии водного транспорта и его инфраструктуры, прогнозировать тенденции развития обстановки в этой сфере, вырабатывать предложения по развитию водных перевозок и заниматься подготовкой соответствующих рекомендаций субъектам транспортной инфраструктуры. По данным источника “Ъ-Прикамье”, основной целью создания рабочей группы является строительство водной транспортной инфраструктуры — причалов, заправок и прочего.