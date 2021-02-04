В Белгородской области число пунктов вакцинации от COVID-19 увеличат до 70

В Белгородской области планируется довести число прививочных кабинетов, в которых можно получить инъекции вакцины от коронавируса «Спутник V», с 46 до 70. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства: «Уже с 5 февраля вакцинацию будут проводить в каждом муниципалитете. Для этого в регионе запустят еще четыре прививочных пункта».

Всего в регионе планируется привить 700 тыс. жителей. Заявку на получение прививки от COVID-19 подали уже более 32,3 тыс. человек. Из них двумя компонентами вакцины привились 2,194 тыс., первый этап вакцинации прошли 26,868 тыс. человек. 5 февраля в регионе ожидают поступления очередной партии вакцины, при помощи которой хотят привить еще 11 тыс. жителей Белгородской области. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, на региональном сайте «Электронная регистратура» или по телефону в поликлинике по месту жительства.

Валерия Розбот