TAG Heuer и Porsche объявила о начале партнерства

В честь начала партнерства с автомобильной компанией Porsche швейцарская часовая марка TAG Heuer выпустила часы Carrera Porsche Chronograph. Взяв за основу дизайн TAG Heuer Carrera Sport Chronograph с их уникальной тахиметрической шкалой на безеле, новые часы обладают рядом характеристик в духе дизайна Porsche. На безеле выгравирована надпись Porsche, легко узнаваемый шрифт бренда также использован в часовых индексах. В часах использованы фирменные цвета Porsche — красный, черный и серый, которые также напоминают исторические модели Heuer. Ротор, стилизованный под рулевое колесо Porsche, четко виден сквозь прозрачную заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла, его украшают выгравированные надписи «Porsche» и «TAG Heuer». Стилизованный под асфальт циферблат был специально создан для этих часов, в то время как арабские цифры символизируют числа на приборной панели автомобиля Porsche.

Фото: TAG Heuer

Часы оснащены либо мягким ремешком из телячьей кожи с прострочкой, напоминающей салон автомобиля Porsche, либо браслетом с застежкой. Внутри часов стоит мануфактурный механизм Calibre Heuer 02 с впечатляющим запасом хода 80 часов. Вертикальная передача и колонное колесо механизма хронографа обеспечивают повышенную точность показателей.

И наконец, TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph — это часы специальной серии, представленные в особенной упаковке. На черной часовой коробке белым цветом выделяются логотипы TAG Heuer и Porsche. Внутри нее находится черный дорожный чехол идеальных размеров с внутренней отделкой в красном цвете.

Официальное партнерство TAG Heuer и Porsche только начинается, но его отличает надежный фундамент — общая история и общие цели двух ведущих мировых и динамичных брендов класса люкс. Это дружба, отражающая стремления семей-основателей.

Это сотрудничество, развивавшееся на протяжении десятилетий на сложнейших гоночных трассах мира и на запястьях гонщиков, которые были и остаются воплощением девиза Джека Хоэра: «Время не останавливается. Почему мы должны?»