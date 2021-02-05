Сочи стоит особняком

С середины 2020 года в Сочи наблюдается ажиотажный спрос на объекты недвижимости премиум-класса. Продажи элитных загородных особняков увеличились на 97%, а стоимость квадратного метра в некоторых жилых комплексах доходит до 1 млн руб. Риелторы заявляют о нехватке качественных объектов. Вместе с тем в Анапе элитное жилье никто не покупает, а на рынке недвижимости Геленджика и Новороссийска практически нет такого сегмента.



Пандемия коронавируса в целом совершила переворот на рынке недвижимости Черноморского побережья Кубани: летом 2020 года произошел стремительный рост продаж элитной недвижимости на берегу моря. По оценке агентства Golden Brown Group, спрос на дорогие особняки в Сочи вырос на 97% по сравнению с 2019 годом. Стоимость квадратного метра в ряде проектов бизнес-класса превысила московские показатели. Вместе с тем рынок недвижимости других черноморских городов — Анапы, Новороссийска и Геленджика — не замечает повышенного интереса высокобюджетных покупателей.

По данным «Авито» на 3 февраля, самым дорогим объектом недвижимости в Сочи стала частная резиденция площадью 1800 кв. м за 800 млн руб.; в Анапе — дом 470 кв. м стоимостью 85 млн руб.; в Геленджике — два дома в трех уровнях общей площадью 800 кв. м стоимостью 185 млн руб.; в Новороссийске — два дома по 360 кв. м на одном участке за 71 млн руб.

Гендиректор агентства недвижимости Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская отмечает, что интерес к элитной недвижимости Сочи начал расти летом прошлого года. Жители страны из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений вынужденно отправились на отдых в Сочи и «разглядели» курорт. Сегодня спрос на рынке недвижимости курорта заметно превышает предложение, самыми востребованными являются объекты рядом с Красной Поляной и Олимпийским парком. Есть запросы на дома с тремя или четырьмя спальнями в 15-20 минутах езды от выбранной школы стоимостью около 40 млн руб. Пользуются спросом просторные квартиры.

Среди покупателей, по словам госпожи Бурлаковской, много жителей Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. «Многие приобретают недвижимость в Сочи не как дом для летнего отдыха, а с целью переезда. Категория покупателей — состоявшиеся люди, которые имеют возможность работать или вести бизнес удаленно» — отмечает она.

Однако есть и те, кто инвестирует. «Недвижимость сегодня рассматривают не как пассив, а как актив, который может приносить доход. Популярным стало направление сдачи собственности в апарт-отеле через управляющую компанию», — говорит госпожа Бурлаковская.

Рассуждая о росте цен, руководитель агентства уверяет: ошибочно утверждать, что подорожали все объекты. По ее словам, увеличилась стоимость качественного жилья. «В Сочи отмечается большая конкуренция среди застройщиков, много проектов, которые не интересны покупателям, так как присутствуют неверные планировочные решения и пр. Такие объекты не покупают даже на фоне высокого спроса», — объясняет Татьяна Бурлаковская. Относительно стоимости элитной недвижимости госпожа Бурлаковская отмечает, что в ряде проектов бизнес-класса цены на квадратный метр уже превышают московские.

В то время, как в Сочи наблюдается ажиотажный спрос на недвижимость премиум-класса, элитная недвижимость в Анапе малоинтересна покупателям, рассказала “Ъ-Кубань” руководитель АН «Фортуна Юг» Анна Ченгина. Основной интерес клиентов прикован к небольшим домам. «Дешевые участки и дачи до 2 млн руб. практически скупили в 2020 году. Сегодня в Анапе основной покупатель — семейные пары пенсионного возраста, для которых Сочи — это дорого, а в Крыму они боятся приобретать жилье», — отмечает госпожа Ченгина. В Новороссийске и Геленджике как таковой элитной недвижимости нет, говорит генеральный директор АН «Капитал Гарант» Татьяна Морозова.

Наталья Решетняк, Краснодар